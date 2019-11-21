В тюрьму на 20 лет могут отправиться за наркотики двое жителей Сургута
Прокурор Сургута утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении жителей города 24 и 26 лет.
Молодые люди обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Как сообщили в ведомстве, молодые люди летом 2019 года получили от неизвестных синтетические наркотики, которые они собирались сбывать с использованием «тайников-закладок».
Однако довести свои преступные намерения злоумышленники до конца не смогли, так как были задержаны полицейскими.
Из незаконного оборота у 24-летнего обвиняемого изъято 8 грамм наркотиков, у 26-летнего – 7 грамм.
Наркодилерам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU