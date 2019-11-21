СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-21T11:56:15+03:00

В тюрьму на 20 лет могут отправиться за наркотики двое жителей Сургута. Фото с сайта администрации города Сургут

Они распространяли запрещенные вещества через закладки

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Прокурор Сургута утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении жителей города 24 и 26 лет.

Молодые люди обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Как сообщили в ведомстве, молодые люди летом 2019 года получили от неизвестных синтетические наркотики, которые они собирались сбывать с использованием «тайников-закладок».

Однако довести свои преступные намерения злоумышленники до конца не смогли, так как были задержаны полицейскими.

Из незаконного оборота у 24-летнего обвиняемого изъято 8 грамм наркотиков, у 26-летнего – 7 грамм.

Наркодилерам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU