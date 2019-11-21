2019-11-21T11:43:42+03:00
Общество

В Югре проверяют всех владельцев снегоходов

Правонарушителей инспекторы привлекут к административной ответственности
Алена Кульмухаметова
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В Югре проверяют всех владельцев снегоходов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре проверяют всех владельцев снегоходов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала распоряжение о проведении контрольно-профилактического месячника по проверке собственников снегоходов, снегоболотоходов и мотовездеходов. Мероприятие завершится 18 декабря.

В это время сотрудники Гостехнадзора, совместно с УМВД России по ХМАО – Югре и УФНС России по ХМАО – Югре, проверят соблюдение владельцами снегоходов требований технического состояния, безопасности движения, охраны окружающей среды.

Владельцам при себе необходимо иметь, регистрационные документы, документы о прохождении техосмотра, удостоверения на право управления.

Добавим, что правонарушителей инспекторы привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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