В Югре проверяют всех владельцев снегоходов
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала распоряжение о проведении контрольно-профилактического месячника по проверке собственников снегоходов, снегоболотоходов и мотовездеходов. Мероприятие завершится 18 декабря.
В это время сотрудники Гостехнадзора, совместно с УМВД России по ХМАО – Югре и УФНС России по ХМАО – Югре, проверят соблюдение владельцами снегоходов требований технического состояния, безопасности движения, охраны окружающей среды.
Владельцам при себе необходимо иметь, регистрационные документы, документы о прохождении техосмотра, удостоверения на право управления.
Добавим, что правонарушителей инспекторы привлекут к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU