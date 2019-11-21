2019-11-21T10:11:47+03:00
Происшествия

Всего за сутки югорчане по вине мошенников лишились 620 тысяч рублей

Преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Всего за сутки югорчане по вине мошенников лишились 620 тысяч рублейВсего за сутки югорчане по вине мошенников лишились 620 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть фактов мошенничества и краж с банковских карт.

Жители Нягани, Нижневартовска, Лангепаса, Югорска, Нижневартовского и Октябрьского районов перевели злоумышленникам более 620 тысяч рублей.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представились сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денег.

Так, в Октябрьском районе местный житель перевел мошеннику порядка 130 тысяч рублей, который предложил ему поставку снегохода «IRBIS SF 150L», моторного масла и уширитель для передних лыж.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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