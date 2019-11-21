СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-21T08:59:51+03:00

Лес из Югры поставляют в 23 страны мира. Фото с сайта pixabay.com

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В лесопромышленном комплексе Югры задействованы 167 юридических лиц. Основные виды выпускаемой ими продукции: пиломатериал, брус - ЛВЛ, плиты древесно-стружечные, топливные гранулы.

Как рассказали в правительстве округа, сегодня расчётная лесосека в Югре составляет 39,6 млн кубических метров, ежегодный фактический объём заготовки древесины достигает 3,9 млн кубических метров (10%), в том числе деловой – 2,2 млн кубических метров. Заключены договоры аренды участков с 86 предприятиями и организациями с ежегодным возможным объёмом заготовки 2,8 млн кубических метров.

Автономный округ входит в пятерку субъектов РФ по обеспеченности лесными ресурсами, общий запас древесины составляет более 3,1 млрд м3.

С 2016 по 2019 годы в лесопромышленном комплексе автономного округа наблюдается тенденция роста объёмов производства продукции глубокой переработки – ламинированных древесностружечных плит, бруса ЛВЛ, топливных гранул (пеллет), а также объёмов экспорта пиломатериалов, бруса ЛВЛ и топливных гранул.

Продукция лесопромышленного комплекса Югры экспортируется в 23 страны мира. Годовой объём экспорта составляет более 44 млн долларов. Из 26 экспортёров 24 являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Ведущим экспортёром автономного округа и одним из крупнейших предприятий – экспортёров УрФО является «Югорский лесопромышленный холдинг».

ИСТОЧНИК KP.RU