Прокуратура Нефтеюганска помогла работникам вернуть многомиллионные долги по зарплате
Группа компаний задолжала сотрудникам 74 миллиона рублей. Зарплату выдали после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, в Нефтеюганске проведена проверка соблюдения трудового законодательства в четырех организациях, входящих в единую группу компаний IDS-Group.
По результатам проверки установлен факт наличия задолженности по заработной плате за сентябрь-октябрь 2019 года.
В связи с этим межрайонный прокурор внес президенту ООО «АйДиЭс Менеджмент» представление об устранении нарушений закона.
Представление прокурора удовлетворено, перед 1763 работниками погашена задолженность в общем размере свыше 74 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU