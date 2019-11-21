СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-21T08:51:41+03:00

Прокуратура Нефтеюганска помогла работникам вернуть многомиллионные долги по зарплате. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Группа компаний задолжала сотрудникам 74 миллиона рублей. Зарплату выдали после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, в Нефтеюганске проведена проверка соблюдения трудового законодательства в четырех организациях, входящих в единую группу компаний IDS-Group.

По результатам проверки установлен факт наличия задолженности по заработной плате за сентябрь-октябрь 2019 года.

В связи с этим межрайонный прокурор внес президенту ООО «АйДиЭс Менеджмент» представление об устранении нарушений закона.

Представление прокурора удовлетворено, перед 1763 работниками погашена задолженность в общем размере свыше 74 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU