2019-11-21T08:34:14+03:00
Общество

Сургутянам еще можно проголосовать онлайн за идеи благоустройства

Все проекты с иллюстрациями, описанием и ориентировочной стоимостью представлены на портале «Бюджет для граждан»
Алена Кульмухаметова
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Сургутянам еще можно проголосовать онлайн за идеи благоустройства. Фото с сайта администрации города СургутСургутянам еще можно проголосовать онлайн за идеи благоустройства. Фото с сайта администрации города Сургут
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Сургутянам предлагают проголосовать за лучшие общественные инициативы по проекту «Бюджет Сургута Online». По результатам первого этапа в список вошли 44 идеи горожан.

В городской администрации отметили, что среди наиболее масштабных – строительство скейт-парка и памп-трека, внедрение раздельного сбора отходов на территории города и открытие галереи спонтанного искусства.

Все проекты с иллюстрациями, описанием и ориентировочной стоимостью представлены на портале «Бюджет для граждан». Сургутяне могут определить сразу три общественные инициативы. Но сделать свой выбор можно только один раз. Инициативы-победители будут реализованы за счет бюджетных средств в 2010-2021 годах.

«Голосование продлится до 25 ноября. Окончательный перечень инициатив, предложенных к реализации в 2020-2021 годах, сформируют 10 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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