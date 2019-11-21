Пасынок выкрал у жителя Мегиона карту и снял с нее 180 рублей, чтобы сбежать в Тюмень
В дежурную часть полиции Мегиона обратился 56-летний житель города с заявлением о краже его кредитной карты.
Полицейским мужчина рассказал, что у него пропала кредитка, с которой исчезли 180 тысяч рублей. Так же он рассказал, что проживает вместе со своей супругой и пасынком, который в день обнаружения пропажи карты тоже ушел из дома с вещами.
Оперативники выяснили, что приемный сын заявителя, сняв наличные с кредитной карты отчима, купил железнодорожный билет до Тюмени и уже отправился за пределы Югры.
Молодого беглеца удалось остановить на вокзале. В отделе полиции Мегиона 18-летнйи пасынок дал признательные показания, раскаялся и вернул большую часть украденных денег – 125 тысяч рублей.
Он сообщил, что решился на кражу, так как хотел начать новую жизнь в другом городе. Ночью пока все спали, он выкрал из портмоне заявителя кредитную карту, обналичил максимально возможную сумму в банкомате, рассчитался с мелкими долгами и купил билеты до ближайшего большого города.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU