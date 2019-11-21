СЕГОДНЯ 07:31 2019-11-21T07:31:53+03:00

Погода в Югре 21 ноября: снегопады и небольшой ветер Фото: Татьяна Коркина

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В четверг, 21 ноября, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -14 градусов, по востоку -17, -22 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Изморозь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -13 градусов.

В Сургуте пасмурно и снегопад. Ветер западный, северо-западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -9 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и сильный снегопад. Ветер западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU