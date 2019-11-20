В Югре создают 12 индустриальных парков

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-20T16:04:03+03:00

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В правительстве Югры рассмотрели вопрос об индустриальных (промышленных) парках в автономном округе.

Было отмечено, что сегодня в автономном округе в разработке находятся 12 индустриальных парков и промышленных технопарков. Работа по их развитию ведётся в Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме, Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах.

Общий предполагаемый объём инвестиций составляет более 10 млрд рублей, количество планируемых к созданию рабочих мест – более 6000. Все парки находятся на разных стадиях развития.

Так, сургутский индустриальный парк «Югра» в январе 2019 года аттестован в Минпромторге России. Специализация парка – производство электрощитового, вентиляционного, нефтепромыслового оборудования, кабельной продукции и строительных материалов. В парке ведутся строительно-монтажные работы 1 очереди (котельная, производственный цех, контрольно-пропускной пункт). Завершается проектирование объектов 2 очереди строительства парка.

Успешно развиваются и промышленный технопрак «Синергия» в Нягани, производственно-логистический парк «Югорский» в Сургутском и Нефтеюганском районах, индустриальный парк «Ява» в Югорске и другие.

Было отмечено, что в Нижневартовске и Сургуте планируется создание индустриальных парков в сфере переработки отходов ТКО. Оба парка находятся на этапе структурирования и разработки основополагающих документов по проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU