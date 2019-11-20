СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-20T16:03:09+03:00

В Нефтеюганске водитель едва догнал мать, которая выронила на дороге малыша из снегоката. Фото с сайта pixabay.com

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Титулом «Мать года» наградили подписчики группы «Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте женщину, которая чуть не погубила из-за невнимательности собственного малыша.

Согласно информации в паблике, данная ситуация произошла 18 ноября в Нефтеюганске. Очевидец записал видео на регистратор автомобиля. Женщина, в нарушении правил дорожного движения, перевозила малыша на снегокате через дорогу. Ребенок выпал еще у обочины. Водитель стал отчаянно сигналить, но горе-мать даже не обернулась и продолжила свой путь.

Тогда водитель выскочил из авто и окрикнул разиню, которая успела перейти пешеходный переход, так и не заметив пропажи. Мужчина передал малыша матери лично в руки. Ребенок не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU