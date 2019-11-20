2019-11-20T16:03:09+03:00
Общество

В Нефтеюганске водитель едва догнал мать, которая выронила на дороге малыша из снегоката

Женщина не заметила потери
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нефтеюганске водитель едва догнал мать, которая выронила на дороге малыша из снегоката. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске водитель едва догнал мать, которая выронила на дороге малыша из снегоката. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Титулом «Мать года» наградили подписчики группы «Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте женщину, которая чуть не погубила из-за невнимательности собственного малыша.

Согласно информации в паблике, данная ситуация произошла 18 ноября в Нефтеюганске. Очевидец записал видео на регистратор автомобиля. Женщина, в нарушении правил дорожного движения, перевозила малыша на снегокате через дорогу. Ребенок выпал еще у обочины. Водитель стал отчаянно сигналить, но горе-мать даже не обернулась и продолжила свой путь.

Тогда водитель выскочил из авто и окрикнул разиню, которая успела перейти пешеходный переход, так и не заметив пропажи. Мужчина передал малыша матери лично в руки. Ребенок не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больница Нефтеюганска выплатила 100 тысяч рублей безутешному мужу за смерть супруги
В Югре создают 12 индустриальных парков
Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт по продаже поддельных дипломов
Лучшим городам Югры для туристов признан Ханты-Мансийск
Кондинцу грозит срок за спаивание алкоголем брата-подростка
В Октябрьском районе дорожники приступили обустройству автозимников и ледовых переправ
В Нижневартовске живодеры облили кошку водой и выбросили на мороз
Сургутянин получил срок за «минирование» банка, который не дал ему кредит
Сургут готовится к открытию своего парка «Россия – моя история»
Разъяренный сургутянин избил свой автомобиль из-за застывших замков
В Пыть-Яхе вахтовик из Омска осужден за жестокое убийство собутыльника
В Югре медики заявили о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Ханты-Мансийске «гуляют» норо- и ротавирусы
Молодой житель Ханты-Мансийска при вызове проститутки лишился 55 тысяч рублей
ЮТэйр оштрафовали за проголодавшихся в полете детей из Сургута
Наталья Комарова: Год памяти и славы – это наш год