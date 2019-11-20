2019-11-20T15:02:58+03:00
Общество

Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт по продаже поддельных дипломов

Уголовная ответственность грозит и продавцам, и покупателям
Алена Кульмухаметова
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Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт по продаже поддельных дипломов. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыПрокуратура Нижневартовска заблокировала сайт по продаже поддельных дипломов. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Очередной сайт, содержащий информацию рекламного характера о продаже дипломов о среднем и высшем образовании, аттестатов, удостоверений о повышении квалификации без прохождения обучения в образовательных организациях по различным ценам обнаружила во время мониторинга прокуратура Нижневартовска.

В ведомстве напоминают, что статьей УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов.

Кроме того, предусмотрена ответственность за подделку удостоверения или иного официального документа.

В связи с этим прокурор города обратился в Нижневартовский городской суд с исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме, доступ к сайту заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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