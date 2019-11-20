Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт по продаже поддельных дипломов
Очередной сайт, содержащий информацию рекламного характера о продаже дипломов о среднем и высшем образовании, аттестатов, удостоверений о повышении квалификации без прохождения обучения в образовательных организациях по различным ценам обнаружила во время мониторинга прокуратура Нижневартовска.
В ведомстве напоминают, что статьей УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов.
Кроме того, предусмотрена ответственность за подделку удостоверения или иного официального документа.
В связи с этим прокурор города обратился в Нижневартовский городской суд с исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме, доступ к сайту заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU