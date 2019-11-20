СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-20T14:55:17+03:00

Лучшим городам Югры для туристов признан Ханты-Мансийск. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Ханты-Мансийск признан лучшим в номинации «Большие города» по итогам рейтинга среди муниципалитетов округа на звание «Лучшее муниципальное образование Югры в сфере туризма».

Награждение состоялось в рамках церемонии закрытия ежегодной выставки – ярмарки «ЮграТур 2019», которая накануне завершила свою работу в Ханты-Мансийске.

Рейтинг в этом году в Югре был проведен впервые. В числе победителей также: в номинации «Средние города» - Когалым, в номинации «Малые города» - Покачи, в номинации «Районы» - Белоярский район. Победители награждены дипломами.

На состоявшейся по итогам выставки «ЮграТур 2019» пресс-конференции эксперты единодушно отметили растущую популярность выставки - ярмарки и ее высокую организацию.

Напомним, что выставка-ярмарка «ЮграТур – 2019» прошла в Ханты-Мансийке уже 18 раз. Ежегодно в ней принимают участие порядка 100 экспонентов и посещают свыше 4 000 гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU