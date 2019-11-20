СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-20T13:59:41+03:00

В Октябрьском районе дорожники приступили обустройству автозимников и ледовых переправ. Фото с сайта администрации Октябрьского района

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В этом году в Октябрьском районе будет обустроен 11 зимних автодорог общей протяженностью 338,8 км и 15 ледовых переправ.

По данным администрации Октябрьского района ХМАО, работы ведутся во всех направлениях и на 15 ноября готовность зимников составляет 13 процентов. Ожидаемые сроки ввода в эксплуатацию – 25 декабря 2019 года. Всего в Ханты-Мансийском автономном округе в этом году откроются 90 ледовых переправ, 57 из них – переправы межмуниципального значения, которые в течение зимнего периода позволят поддерживать автомобильное сообщение между населенными пунктами округа.

В настоящее время проезд по закрытым сезонным дорогам запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU