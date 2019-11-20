СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-20T13:50:50+03:00

В Нижневартовске живодеры облили кошку водой и выбросили на мороз. Фото из группы "Привет сей час, Нижневартовск" во ВКонтакте

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Жуткое происшествие случилось в Нижневартовске 19 ноября. Неизвестные поиздевались над кошкой. Животинка осталась жива, но ей нужен ветеринар и любящий хозяин.

О погибающем найденыше в группе «Привет сей час, Нижневартовск» во ВКонтакте рассказал Михаил Курбанов.

Фото из группы "Привет сей час, Нижневартовск" во ВКонтакте

- Вчера на улице подобрали кошку. Кто-то облил её водой и бросил, она обморозилась, ходить не может. Оставить у себя нет возможности - дома собака. Кошка добрая, больна, но всё ровно мурлычет, ласковая, если есть возможность, возьмите, пожалуйста, выходите ее, может встанет на ноги, пишет Михаил.

Горожане шокированы жестокостью живодеров, ведь вчера в Нижневартовске были 30-градусные морозы.

- Как можно было так поиздеваться над животным. Нужно в вет.клинику отвезти срочно, потом может быть поздно. С лечением я бы помогла, пишет Оксана Ахметова.

- В такой мороз и водой, люди озверели вконец, - отвечает Екатерина Юлина.

Вартовчанам до слез жаль кошку и они предлагают помощь в лечении автору поста, а после найдется для несчастной и ласковый хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU