СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-20T14:13:42+03:00

Сургут готовится к открытию своего парка «Россия – моя история». Фото facebook.com

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Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» почти готов к открытию.

По информации городской администрации, Сургут станет 21-м по счёту городом, где будет реализован подобный уникальный проект.Благодаря его создателям посетители смогут почувствовать сопричастность к истории Отечества в увлекательной форме.

В парке разместятся 4 грандиозные экспозиции на площади в 6500 квадратных метров. Например, в экспозиции, посвященной периоду правления Рюриковичей, гости смогут увидеть: подвиги князей и воинов, историю быта, древние торговые пути и мультимедийные реконструкции легендарных сражений.

Работа экспозиций возможна благодаря сотням единиц мультимедийной техники, кинозалам, 3D-носителям, мультимедийным картам, сенсорным экранам и мощным проекторам.

Парк послужит ещё одним элементом празднования «наследия» 900-летнего юбилея первого упоминания Югры в русских летописях.

ИСТОЧНИК KP.RU