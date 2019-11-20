Разъяренный сургутянин избил свой автомобиль из-за застывших замков

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-20T12:26:18+03:00

После мойки и крепкого мороза водитель не смог открыть двери авто

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Утро жителя поселка Солнечный Сургутского района было испорчено дракой с собственным авто. В течение нескольких минут водитель иномарки колотил свою «ласточку» руками и ногами от бессилия.

Как рассказали очевидцы в соцсети ВКонтакте, накануне вечером югорчанин загнал автомобиль на мойку. Ночью замки замерзли. Все попытки открыть двери оказались тщетными. Водитель даже обливал кипятком двери авто, но все было тщетно. Отчаявшись, автолюбитель напал свою машину и избил машину.

Югорчане осудили методы автовладельца.

- Спирт, wd40, помощь друга, совет соседа, интернет в помощь. Но похоже чудак просто отморозил себе мыслительную функцию и грелся как мог, - комментирует Eric Klars.

- С такими нервами надо пешком ходить, - подмечает Галина Давкант.

Добавим, что сильные морозы в Югре уже спадают и подобных неприятностей будет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU