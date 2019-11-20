В Пыть-Яхе вахтовик из Омска осужден за жестокое убийство собутыльника

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-20T13:31:03+03:00

В Пыть-яхе вахтовик из Омска осуждён за жестокое убийство собутыльника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Он проведет в тюрьме 11 долгих лет

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Жестокое убийство совершил вахтовик из Омска в Пыть-Яхе. Мужчина зверски забил коллегу и изуродовал его лицо.

По данным следственного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, житель города Омск осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В апреле подсудимый распивал алкоголь с приятелем в вагончике на одном из предприятий города Пыть-Ях. Во время возникшей ссоры он до смерти избил своего собутыльника.

На основе доказательств следственного отдела по городу Пыть-Ях мужчина признан виновным. Ближайшие 11 лет он проведёт в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU