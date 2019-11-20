2019-11-20T10:42:23+03:00
Общество

В Югре медики заявили о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вакцинация населения продолжается
Алена Кульмухаметова
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В Югре медики заявили о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИВ Югре медики заявили о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на протяжении последних семи недель, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, заболеваемость совокупного населения и по отдельным возрастным группам ниже пороговых уровней.

В целом по округу эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как стабильная. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях.

В ведомстве заявили, что продолжается прививочная кампания против гриппа. В целом по округу привито 677613 человек – 40,4% от населения.

Добавим, что ситуация с внебольничной пневмонией в округе также под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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