В Югре медики заявили о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на протяжении последних семи недель, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, заболеваемость совокупного населения и по отдельным возрастным группам ниже пороговых уровней.
В целом по округу эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как стабильная. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях.
В ведомстве заявили, что продолжается прививочная кампания против гриппа. В целом по округу привито 677613 человек – 40,4% от населения.
Добавим, что ситуация с внебольничной пневмонией в округе также под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU