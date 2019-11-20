СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-20T09:59:49+03:00

В Ханты-Мансийске «гуляют» норо- и ротавирусы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице замечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщила санитарно-противоэпидемическая комиссии при администрации Ханты-Мансийска.

Аналогичная картина наблюдалась и в прошлом году в весенний период. По словам специалистов, это сезонное явление, которое происходит каждый год весной и осенью, оно связано с активизацией в этот период норо- и ротавирусов.

Самый большой процент заболевших в Ханты-Мансийске (36%) – среди взрослых людей от 18 лет. 22% - дети 3-6 лет. Меньше заболевших среди подростков 15-17 лет – 4%.

По словам замначальника отдела Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Анастасии Трофимик, медицинские учреждения югорской столицы обеспечены всем необходимым для того, чтобы не допустить критического развития событий.

Также на заседании обсудили эпидемиологическую ситуацию по внебольничной форме пневмонии.

Напомним, что в связи с зафиксированными случаями заболеваемости и во избежание ее распространения две школы города были переведены на дистанционное обучение в период с 07 по 16 ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU