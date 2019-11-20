2019-11-20T09:51:31+03:00
Происшествия

Молодой житель Ханты-Мансийска при вызове проститутки лишился 55 тысяч рублей

Полмиллиона рублей перевели неизвестным жители Югры в минувшие сутки
Алена Кульмухаметова
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Молодой житель Ханты-Мансийска при вызове проститутки лишился 55 тысяч рублейМолодой житель Ханты-Мансийска при вызове проститутки лишился 55 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округа зарегистрировано семь фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители Ханты-Мансийска, Нягани, Нижневартовска, Сургута перевели злоумышленникам более 530 тысяч рублей.

Так, 25-летний житель Ханты-Мансийска перевел неизвестным 55 тысяч рублей в надежде получить услуги интимного характера через один из сайтов, оказывающих данные услуги. Когда мужчина понял, что обманут, обратился в полицию.

У жителя Нижневартовска неизвестные под предлогом продажи спутниковой антенны, похитили порядка 5 тысяч рублей, которые югорчанин перевел наложенным платежом при получении посылки на почте. После вскрытия посылки он обнаружил настольные часы.

Также жители округа продолжают доверять неизвестным, которые представляются сотрудниками банков и предлагают услуги финансовых организаций. Таким образом, 54-летняя жительница Нягани лишилась более 130 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности Сбербанка России и завладел реквизитами банковской карты, с которой похитил деньги.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых, сообщили УМВД по ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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