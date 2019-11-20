2019-11-20T09:01:12+03:00
Общество

ЮТэйр оштрафовали за проголодавшихся в полете детей из Сургута

Авиакомпания нарушила права потребителя
Алена Кульмухаметова
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ЮТэйр оштрафовали за проголодавшихся в полете детей из СургутаЮТэйр оштрафовали за проголодавшихся в полете детей из СургутаФото: Татьяна Коркина
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Несколько судов доказали, что авиакомпания ЮТэйр нарушила права потребителей, отказавшись кормить сургутских детей.

Как сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры, ведомству удалось доказать в суде нарушение и заставить авиакомпанию заплатить штраф.

Все началось с проверки, проведенной сургутской транспортной прокуратурой по обращению потребителя. В сентябре 2018 года авиакомпания перевозила организованную группу детей по маршруту «Красноярск - Москва - Минеральные Воды – Москва-Красноярск» без предоставления питания во время полета. При этом продолжительность полета по данному рейсу в одну сторону составляет более 3-х часов. Необходимо отметить, что целью поездки детей являлось санаторно-курортное лечение, проблем с желудочно-кишечным трактом.

Прокуратура усмотрела в действиях компании нарушение законодательства о защите прав потребителей и возбудила административное производство по статье «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований».

Материалы для рассмотрения поступили в Роспотребнадзор по ХМАО-Югре, решением которого авиакомпания «ЮТэйр» оштрафована. Однако авиакомпания подала обжалование в суд, но проиграла его.

Судебное разбирательство между Роспотребнадзором и одним из крупнейших в России авиаперевозчиков – компанией «ЮТэйр» – завершились в пользу государственного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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