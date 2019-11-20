СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-20T08:47:39+03:00

В Нижневартовске осуждены за наркотики трое местных жителей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Каждый из них проведет 9,6 лет в тюрьме

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Реальные длительные сроки лишения свободы получили трое жителей Нижневартовска за сбыт наркотиков.

Как рассказали в прокуратуре ХМАО-Югры, вартовчане признаны виновными покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

До августа 2015 года наркосбытчики купили для распространения синтетические наркотики, часть из которых разместили в «тайниках-закладках» на территории города, а оставшуюся часть хранили при себе, в салоне автомобиля и по месту проживания одного из участников группы.

При задержании их полицейскими из незаконного оборота было изъято более 300 грамм наркотиков.

Суд назначил каждому виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU