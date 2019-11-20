Комфортную городскую среду в Югре формируют по запросам жителей

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-20T08:51:03+03:00

Формирование комфортной городской среды – один из приоритетных национальных проектов, реализуемых в Югре. Фото с сайта admhmao.ru

Наталья Комарова отметила, что в регионе налажен прямой диалог с жителями

Изменить размер текста: A A

Пять югорских проектов в 2019 году стали финалистами всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом достижении муниципалитетов округа Наталья Комарова напомнила в ходе своего выступления перед депутатами Ханты-Мансийской окружной думы, югорчанами и общественниками.

- Финалистами стали проекты Советского - Центральный парк - и Белоярского - набережная Сэй Пан. В финале среди трехсот претендентов победил проект Белоярского, получив федеральный грант в 60 миллионов рублей, - сообщила она.

Формирование комфортной городской среды – один из приоритетных национальных проектов, реализуемых в Югре, и в него вовлечены не только власти округа, но и коммерческие структуры, жители региона.

Так, по словам Натальи Комаровой, в реализации программы участвует ПАО «Сибур Холдинг», которое в Пыть-Яхе реализует проект «Городские реновации», помогает разрабатывать дизайн-проекты, проводит форумы и мастер-классы с участием лучших российских архитекторов.

При активном участии жителей благоустраиваются общественные и дворовые пространства. Только за 2019 год в регионе было благоустроено 60 общественных и 23 дворовых пространств.

- Правительство Югры строит свою работу по принципу: югорчане заказали – мы сделали. Прямой диалог с жителями Югры – норма для государственного гражданского и муниципального служащего. Мы учитываем мнение каждого. Это позволяет принимать взвешенные, эффективные управленческие решения. Вовлечение граждан в принятие государственных решений – наш приоритет, - подчеркнула губернатор.

Этот посыл губернатора Югры оценил член Совета федерации Федерального собрания РФ от Югры Эдуард Исаков. Он отметил, что основная цель, которая стоит перед органами власти – повышение качества жизни югорчан, поэтому в центре всех преобразований стоит человек.

- Как сказала Наталья Владимировна, югорчане сделали запросы. Мы обязаны это реализовать. Нет разницы, где живет человек – в малых городах, поселках или крупных населенных пунктах. Нужно везде создать комфортную среду для проживания, развития и поддержки малого среднего предпринимательства, - прокомментировал сенатор.