СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-20T08:37:09+03:00

Школьница из Ханты-Мансийска победила в одной из номинаций «Молодых профессионалов». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Ученица 9Б класса школы № 3 Анастасия Уварова стала победителем Чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSSIA) среди юниоров в компетенции «Дошкольное образование».

По данным городской администрации, V Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSSIA) прошел в Ханты-Мансийске с 15 по 18 ноября. Чемпионат призван способствовать повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональной ориентации школьников. В этом году в нем приняло участие более 300 конкурсантов.

Для молодых профессионалов от 16 до 22 лет чемпионат прошел по 26 компетенциям. 3 из них: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» и «Физическая культура, спорт и фитнес» – приняли участников в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже.

В компетенции «Дошкольное образование» школьница выполнила задания по трем модулям: организация и руководство свободной совместной деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста, разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию и робототехнике, разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей.

ИСТОЧНИК KP.RU