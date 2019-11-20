СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-20T08:06:36+03:00

За прошедшие сутки в Югре в ДТП пострадали 5 человек Фото: Татьяна Коркина

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Сургуте. Пострадал 15-летний подросток.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21 час 10 минут на улице Майская в городе Сургут 42-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», сбил подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний пешеход получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования. 12 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU