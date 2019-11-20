2019-11-20T07:59:46+03:00
Происшествия

В Нижневартовске раскрыт угон иномарки из СТО

Злоумышленник задержан и находится в спецприемнике
Алена Кульмухаметова
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За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции Югры раскрыто два угона автомобилей. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгреЗа прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции Югры раскрыто два угона автомобилей. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югре
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Автомобиля «Сузуки Грант-Витара» был угнан от одного из СТО в городе Нижневартовск 19 ноября. Полицейские нашли злоумышленника и машину в этот же день.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 41-летний подозреваемый совершил угон автомобиля «Сузуки Грант-Витара», принадлежащего 33-летнему мужчине. Автомобиль изъят. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник привлечен к административной ответственности и помещен в специальное помещение для задержанных лиц.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: умышленное повреждение имущества и 3 кражи.

Добавим, что за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции Югры раскрыто два угона автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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