В Нижневартовске раскрыт угон иномарки из СТО
Автомобиля «Сузуки Грант-Витара» был угнан от одного из СТО в городе Нижневартовск 19 ноября. Полицейские нашли злоумышленника и машину в этот же день.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 41-летний подозреваемый совершил угон автомобиля «Сузуки Грант-Витара», принадлежащего 33-летнему мужчине. Автомобиль изъят. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник привлечен к административной ответственности и помещен в специальное помещение для задержанных лиц.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: умышленное повреждение имущества и 3 кражи.
Добавим, что за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции Югры раскрыто два угона автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU