Погода в Югре 20 ноября: морозы спадают

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-20T07:35:34+03:00

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В среду, 20 ноября, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15,-20 градусов, местами -22,-27 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16,-18 градусов.

В Сургуте пасмурно и без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -23, -19 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный, западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -26, -22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU