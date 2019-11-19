В Югре проходит региональный фестиваль «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-19T14:52:48+03:00

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В нынешнем пятом чемпионате примут участие более 300 конкурсантов. Их работы будут оценивать более 250 региональных экспертов и сертифицированных экспертов.

Заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Югры Александр Гомзяк, приветствуя собравшихся, напомнил о том, насколько успешно развивается международное конкурсное движение в округе: за эти годы в Югре появилось множество чемпионов профессионального мастерства, а с последнего национального чемпионата сборная «Молодых профессионалов» Югры привезла 3 медали: «бронзу», «серебро» и «золото».

Отметим, основной соревновательной площадкой чемпионата станет Сургутский политехнический колледж, являющийся региональным координационным центром движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU