2019-11-19T14:52:48+03:00
Общество

В Югре проходит региональный фестиваль «Молодые профессионалы»

Церемония состоялась в театре Сургутского государственного университета
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре проходит региональный фестиваль «Молодые профессионалы». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре проходит региональный фестиваль «Молодые профессионалы». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В нынешнем пятом чемпионате примут участие более 300 конкурсантов. Их работы будут оценивать более 250 региональных экспертов и сертифицированных экспертов.

Заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Югры Александр Гомзяк, приветствуя собравшихся, напомнил о том, насколько успешно развивается международное конкурсное движение в округе: за эти годы в Югре появилось множество чемпионов профессионального мастерства, а с последнего национального чемпионата сборная «Молодых профессионалов» Югры привезла 3 медали: «бронзу», «серебро» и «золото».

Отметим, основной соревновательной площадкой чемпионата станет Сургутский политехнический колледж, являющийся региональным координационным центром движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорские полицейские вычислили интернет-мошенника из Санкт-Петербурга
В Нижневартовске дорожники перекрыли улицу Зимняя до «Мечты»
Директора стройфирмы из Нижневартовска судят за долги по зарплате
Губернатор Югры поручила заместителям разработать меры по улучшению инвестиционного климата в регионе
Депутаты назвали отчет губернатора Югры одним из самых важнейших общественно-политических событий
Югорчане ради бонусов и кешбэка перевели мошенникам 900 тысяч рублей
За торговлю наркотиками подростку из Нягани грозит срок
Сургутяне начали голосовать за идеи по благоустройству экопарка за Саймой
Сургутянин попытался «обуть» обувной магазин
Инспекторы оштрафовали четырех югорчан за выезд на закрытые переправы
В Нижневартовском районе уроженец Узбекистана убил свою сожительницу
С 5 декабря в дачных кооперативах Сургута запустят 5 маршрутов
В Югре больше недели ищут жителя поселка Агириш