В Югре за убийство собутыльника задержан пенсионер

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-19T11:50:51+03:00

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Два жителя Ханты-Мансийска пришли в гости к пенсионеру, который гостеприимно накрыл стол и угостил алкоголем. Вечеринка окончилась смертью одного из гостей.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, 16 ноября 66-летний обвиняемый пригласил к себе домой, в квартиру по улице Чехова города Ханты-Мансийска, двух знакомых, с которыми они весь вечер употребляли алкогольные напитки. Ночью между хозяином квартиры и одним из гостей произошла ссора, в пылу которой пенсионер смертельно ранил ножом оппонента. После совершения убийства хозяин квартиры ушел, закрыв дверь на ключ. В это время второй гость спал в комнате и не знал о совершенном преступлении. Проснувшись утром, мужчина обнаружил тело потерпевшего и стал звать на помощь через закрытую дверь. Соседи вызвали сотрудников полиции и экстренные службы, обвиняемый был задержан.

Следователями по факту убийства возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Ханты-Мансийска. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU