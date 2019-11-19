Незаконное предпринимательство дорого обошлось нефтеюганцу

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-19T08:34:58+03:00

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Житель Нефтеюганска обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. Бизнесмен оказал услуги на сотню миллионов рублей, не имея на это лицензии. Вторым пунктом обвинения является отмывание денег.

По информации прокуратуры ХМАО, злоумышленник оказывал одной из организаций Нефтеюганска транспортные услуги, предоставляя спецтехнику – передвижную паровую промысловую установку. Лицензия в таких случаях обязательна.

На этом предприниматель заработал более 131 млн. рублей. Часть средств он потратил на движимое и недвижимое имущество. Следователи посчитали этот ход отмыванием денег, полученных незаконным путем. На имущество бизнесмена наложен арест.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU