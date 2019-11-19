СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-19T07:33:40+03:00

Погода в Югре 19 ноября: морозно и без осадков Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Во вторник 19 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -22, -27 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -23, -25 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер северный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -29, -25 градусов.

В Нижневартовске утром небольшой снег, после обеда ясно и без осадков. Ветер северный -10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -27, -24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU