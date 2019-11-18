В Радужном трактористов, которые фиктивно сдал экзамены, лишили прав
Два тракториста-машиниста лишены водительских удостоверений по решению суда. Экзамены им придется пройти заново.
Прокуратура города Радужный установила, что бывший государственный инженер отдела Гостехнадзора Нижневартовского района и города Радужного незаконно выдавал удостоверения тракториста-машиниста.
Так, он оформил за взятку двум югорчанам водительские удостоверения. При этом трактористы имели фиктивные свидетельства о пройденном обучении, а экзамены не сдавали.
В связи с этим прокурор города направил в суд заявления о прекращении действия прав трактористов на управление транспортными средствами.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
В отношении инспектора Гостехнадзора в настоящее время в Радужнинском городском суде находится на рассмотрении уголовное дело по пяти статьям уголовного кодекса.
ИСТОЧНИК KP.RU