2019-11-18T15:59:21+03:00
Происшествия

В Радужном трактористов, которые фиктивно сдал экзамены, лишили прав

Экс-инспектор из Гостехнадзора ждет суда
Алена Кульмухаметова
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В Радужном трактористов, которые фиктивно сдал экзамены, лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Радужном трактористов, которые фиктивно сдал экзамены, лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Два тракториста-машиниста лишены водительских удостоверений по решению суда. Экзамены им придется пройти заново.

Прокуратура города Радужный установила, что бывший государственный инженер отдела Гостехнадзора Нижневартовского района и города Радужного незаконно выдавал удостоверения тракториста-машиниста.

Так, он оформил за взятку двум югорчанам водительские удостоверения. При этом трактористы имели фиктивные свидетельства о пройденном обучении, а экзамены не сдавали.

В связи с этим прокурор города направил в суд заявления о прекращении действия прав трактористов на управление транспортными средствами.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В отношении инспектора Гостехнадзора в настоящее время в Радужнинском городском суде находится на рассмотрении уголовное дело по пяти статьям уголовного кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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