СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-18T15:45:44+03:00

В Ханты-Мансийске пройдет молодежный форум добра. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Принять в нем участие могут все желающие от 16 до 30 лет

Изменить размер текста: A A

Добровольческий II городской молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория добра», состоится в Ханты-Мансийске 23 ноября.

Участников ждет насыщенная и интересная программа, включающая игры, тренинги, образовательные площадки и презентации лучших практик добровольческой деятельности, реализуемых на территории нашего города. Одним из мероприятий форума станет торжественная церемония подведения итогов городского конкурса «Волонтер года - 2019».

Принять участие в форуме могут представители волонтерских объединений в возрасте от 16 до 30 лет, осуществляющие добровольческую деятельность на территории города Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU