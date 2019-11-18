2019-11-18T15:45:44+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске пройдет молодежный форум добра

Принять в нем участие могут все желающие от 16 до 30 лет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске пройдет молодежный форум добра. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске пройдет молодежный форум добра. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Добровольческий II городской молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория добра», состоится в Ханты-Мансийске 23 ноября.

Участников ждет насыщенная и интересная программа, включающая игры, тренинги, образовательные площадки и презентации лучших практик добровольческой деятельности, реализуемых на территории нашего города. Одним из мероприятий форума станет торжественная церемония подведения итогов городского конкурса «Волонтер года - 2019».

Принять участие в форуме могут представители волонтерских объединений в возрасте от 16 до 30 лет, осуществляющие добровольческую деятельность на территории города Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
В Радужном трактористов, которые фиктивно сдал экзамены, лишили прав
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
На трассе в Югре насмерть разбился пожилой водитель иномарки
На «зимовку» – со страховкой
Ночью в Югре столбики термометров опустятся до -39 градусов
Жительницы Нижневартовска пострадали от услуг неквалифицированного косметолога
В Нефтеюганске с поличным задержан наркосбытчик
В Ханты-Мансийске из-за дефектов снесли недостроенный ледовый городок
Ноябрь не жалеет снега для жителей Нижневартовска
На защиту парка, на месте которого власти Сургута планируют построить автовокзал, вышли более 300 горожан
За минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублей
В Нефтеюганске научно-исследовательский проектный институт задолжал сотрудникам почти 5 миллионов рублей
Увидеть месторасположение всех граффити в Нижневартовске теперь можно на карте 2ГИС
Жителю Нефтеюганска грозит до восьми лет тюрьмы за разбойное нападение
В Сургутском районе в тройном ДТП погиб молодой водитель «Хендай солярис»
В Нижневартовске ищут маньяка, который угрожал 8-летним девочкам
Погода в Югре 18 ноября: морозы и северный ветер
Пожарные спасли из горящей многоэтажки в Нефтеюганске пять спящих людей
В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»
Жителям Нижневартовска напоминают: провалиться под неокрепший лёд - плёвое дело
В Сургуте приняты меры, которые позволят избежать отключения электроэнергии на дачах
Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав
Погода в Югре 17 ноября: холодно и снег
Сургутянин, желая получить компенсацию за БАДы, лишился почти миллиона рублей
Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, что выходить на водоемы опасно