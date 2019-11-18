В Ханты-Мансийске пройдет молодежный форум добра
Добровольческий II городской молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория добра», состоится в Ханты-Мансийске 23 ноября.
Участников ждет насыщенная и интересная программа, включающая игры, тренинги, образовательные площадки и презентации лучших практик добровольческой деятельности, реализуемых на территории нашего города. Одним из мероприятий форума станет торжественная церемония подведения итогов городского конкурса «Волонтер года - 2019».
Принять участие в форуме могут представители волонтерских объединений в возрасте от 16 до 30 лет, осуществляющие добровольческую деятельность на территории города Ханты-Мансийска.
ИСТОЧНИК KP.RU