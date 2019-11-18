2019-11-18T15:27:26+03:00
Происшествия

На трассе в Югре насмерть разбился пожилой водитель иномарки

Авария произошла сегодня днем
Алена Кульмухаметова
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На трассе в Югре насмерть разбился пожилой водитель иномаркиНа трассе в Югре насмерть разбился пожилой водитель иномаркиФото: Татьяна Коркина
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Сегодня, 18 ноября, около 15 часов на 20 км автодороги «Советский – Зеленоборск» в Советском районе Югры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 73-летний водитель автомобиля «Хендай Гетс» не справился с управлением и врезался во впереди идущий грузовым «КамАЗ».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия кареты скорой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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