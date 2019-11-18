На трассе в Югре насмерть разбился пожилой водитель иномарки
Сегодня, 18 ноября, около 15 часов на 20 км автодороги «Советский – Зеленоборск» в Советском районе Югры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, 73-летний водитель автомобиля «Хендай Гетс» не справился с управлением и врезался во впереди идущий грузовым «КамАЗ».
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия кареты скорой помощи.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU