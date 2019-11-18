2019-11-18T15:22:29+03:00
Общество

На «зимовку» – со страховкой

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На «зимовку» – со страховкой. Фото с сайта pixabay.comНа «зимовку» – со страховкой. Фото с сайта pixabay.com
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С наступлением поздней осени многие счастливые обладатели «домиков в деревне» забывают о своих дачах и приусадебном хозяйстве до весны.

Однако, оставляя свои загородные дома без присмотра на продолжительный период, наши люди не слишком охотно страхуют нажитое, особенно в сравнении с прагматичными европейцами, которые не мыслят своей жизни без всевозможных страховок. А ведь застраховать свое имущество, которое зарабатывается тяжким трудом, довольно просто.

Стоимость полиса страхования имущества несравнимо меньше, чем размер страховой защиты, которая позволяет чувствовать себя уверенно даже вдали от загородного дома, а также в случае урагана и прочей непогоды. Нельзя забывать и о других возможных неприятностях, которые влекут за собой серьезные хлопоты и непредвиденные расходы, особенно если хозяева редко наведываются на дачу, – это пожар, затопление, кража и т. д.

Так почему бы заранее не позаботиться о финансовой поддержке, чтобы потом не пришлось кусать локти?

Оформить полис страхования имущества можно, например, в СОГАЗе – крупнейшей страховой компании страны.

Для желающих застраховать свой загородный дом или квартиру компания предлагает различные варианты – от страхования на сезонный период до персонального решения, когда клиент сам выбирает объекты страхования, риски и сумму страховой защиты.

При этом в базовый набор рисков входят не только гибель или повреждение имущества в результате воздействия жидкостей, пара или льда, но и гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, удара молнии, применения мер пожаротушения, а также противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбой, хулиганство, вандализм) и стихийные бедствия – тот же паводок, ледоход, поступление подпочвенных вод, наводнение, затопление, буря, ураган, шторм, тайфун и т. п.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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@TrueKPRU
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