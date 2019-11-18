Ночью в Югре столбики термометров опустятся до -39 градусов

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-18T14:05:41+03:00

Водителей просят без надобности не выезжать на загородные трассы

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжают держаться тридцатиградусные морозы. В ночь на 19 ноября столбики термометров опустятся еще ниже.

Так, по информации Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, во вторник в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – до -39 градусов, днем – до -27 градусов.

Спасатели призывают водителей не выезжать без острой необходимости на загородные трассы. При этом заметим, что на дорогах в морозы работают мобильные пункты обогрева.

Добавим, что согласно прогнозу, уже со среды в округ придет потепление. Средняя температура воздуха будет держаться на отметке – 10 градусов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU