2019-11-18T13:26:58+03:00
Общество

Жительницы Нижневартовска пострадали от услуг неквалифицированного косметолога

Чтобы возместить ущерб они обратились прокуратуру
Алена Кульмухаметова
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Жительницы Нижневартовска пострадали от услуг неквалифицированного косметолога. Скрин с видеоЖительницы Нижневартовска пострадали от услуг неквалифицированного косметолога. Скрин с видео
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Виновницей произошедшего является местный бьюти-мастер Алла Дубасова. Воспользоваться её услугами девушки решили после посещения популярного инстаграмм-аккаунта, сообщает телеканал "Мегаполис".

Со слов пострадавших, после посещения косметолога у них начались осложнения: сильная отечность губ после процедур, воспаления слюнной железы.

- Губы-подушки, - жалуется одна из клиенток Аллы.

Исходя из информации, полученной из инстаграм-аккаунта злополучного мастера по красоте, она отправилась работать в Москву, а затем ее ожидает тур в Европу.

Пострадавшие девушки заявляют, что мирно урегулировать конфликт не представляется возможным — косметолог перестала выходить на связь.

Одна из девушек уже обратилась с заявление в прокуратуру с требованием провести проверку по поводу некачественно оказанной услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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