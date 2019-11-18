В Нефтеюганске с поличным задержан наркосбытчик
До восьми лет реального лишения свободы грозит 24-летнему жителю Нефтеюганска за сбыт наркотиков.
По данным УМВД ХМАО-Югры, нефтеюганец был задержан в момент закладки наркотика. При досмотре задержанного сотрудники полиции обнаружили шесть свертков, в которых, по данным экспертов, оказался «ЛСД».
Молодой человек признался, что распространять запрещенные вещества он начал недавно, а главной причиной нарушения закона стало желание легко и быстро зарабатывать деньги.
Отметим, ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал. Возбуждено уголовное дело.
За распространение наркотиков ему грозит реальное лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU