2019-11-18T13:06:42+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске с поличным задержан наркосбытчик

Молодой человек хотел «легких» денег
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нефтеюганске с поличным задержан наркосбытчик. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Нефтеюганске с поличным задержан наркосбытчик. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

До восьми лет реального лишения свободы грозит 24-летнему жителю Нефтеюганска за сбыт наркотиков.

По данным УМВД ХМАО-Югры, нефтеюганец был задержан в момент закладки наркотика. При досмотре задержанного сотрудники полиции обнаружили шесть свертков, в которых, по данным экспертов, оказался «ЛСД».

Молодой человек признался, что распространять запрещенные вещества он начал недавно, а главной причиной нарушения закона стало желание легко и быстро зарабатывать деньги.

Отметим, ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал. Возбуждено уголовное дело.

За распространение наркотиков ему грозит реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
В Радужном трактористов, которые фиктивно сдал экзамены, лишили прав
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
В Ханты-Мансийске пройдет молодежный форум добра
На трассе в Югре насмерть разбился пожилой водитель иномарки
На «зимовку» – со страховкой
Ночью в Югре столбики термометров опустятся до -39 градусов
Жительницы Нижневартовска пострадали от услуг неквалифицированного косметолога
В Ханты-Мансийске из-за дефектов снесли недостроенный ледовый городок
Ноябрь не жалеет снега для жителей Нижневартовска
На защиту парка, на месте которого власти Сургута планируют построить автовокзал, вышли более 300 горожан
За минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублей
В Нефтеюганске научно-исследовательский проектный институт задолжал сотрудникам почти 5 миллионов рублей
Увидеть месторасположение всех граффити в Нижневартовске теперь можно на карте 2ГИС
Жителю Нефтеюганска грозит до восьми лет тюрьмы за разбойное нападение
В Сургутском районе в тройном ДТП погиб молодой водитель «Хендай солярис»
В Нижневартовске ищут маньяка, который угрожал 8-летним девочкам
Погода в Югре 18 ноября: морозы и северный ветер
Пожарные спасли из горящей многоэтажки в Нефтеюганске пять спящих людей
В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»
Жителям Нижневартовска напоминают: провалиться под неокрепший лёд - плёвое дело
В Сургуте приняты меры, которые позволят избежать отключения электроэнергии на дачах
Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав
Погода в Югре 17 ноября: холодно и снег
Сургутянин, желая получить компенсацию за БАДы, лишился почти миллиона рублей
Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, что выходить на водоемы опасно