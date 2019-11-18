СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-18T13:06:42+03:00

В Нефтеюганске с поличным задержан наркосбытчик. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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До восьми лет реального лишения свободы грозит 24-летнему жителю Нефтеюганска за сбыт наркотиков.

По данным УМВД ХМАО-Югры, нефтеюганец был задержан в момент закладки наркотика. При досмотре задержанного сотрудники полиции обнаружили шесть свертков, в которых, по данным экспертов, оказался «ЛСД».

Молодой человек признался, что распространять запрещенные вещества он начал недавно, а главной причиной нарушения закона стало желание легко и быстро зарабатывать деньги.

Отметим, ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал. Возбуждено уголовное дело.

За распространение наркотиков ему грозит реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU