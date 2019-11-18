2019-11-18T12:38:09+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске из-за дефектов снесли недостроенный ледовый городок

Подрядчик заново построит новое ледовое сооружение
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске из-за дефектов снесли недостроенный ледовый городок. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске из-за дефектов снесли недостроенный ледовый городок. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 ноября, в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте появился пост, в котором югорчанка рассказывает, что ее едва не прибили глыбы недостроенного ледового городка.

- Сегодня меня и еще парочку идущих по площади в Самарово чуть не прибило ледяными глыбищами, из которых был воздвигнут вход в ледовый городок. Хорошо, что не было обычно стоящих на светофоре родителей с малышами, - пишет Юлия Шишкина.

По словам горожанки, глыбы просто сдуло в сторону дороги.

Информацию о сдутых глыбах опровергши в администрации города Ханты-Мансийска. Власти заявили, что сегодня на площади Свободы в районе Самарово произошел плановый демонтаж входной группы ледового городка.

По словам представителя подрядчика – ООО «МАВ – Сервис» Алексея Морозова из-за резкого перепада температуры, более чем на 20 градусов за сутки, один из элементов конструкции не выдержал и дал трещину. Ради безопасности подрядчиком было принято решение о демонтаже арки во избежание чрезвычайной ситуации и возведении новой конструкции.

Работы по демонтажу проводились под контролем представителей подрядной организации в момент наименьшего скопления людей и их отсутствия в непосредственной близости к объекту.

- Подрядчик принял верное решение, думая, прежде всего о безопасности жителей нашего города. Работы специально производились ранним утром буднего дня, чтобы рядом находилось как можно меньше людей. Учитывая опыт по возведению ледовых городков в Ханты-Мансийске, ситуация по демонтажу конструкций изо льда в период строительства является одной из особенностей работы с таким природным материалом. Ледовые городки не будут введены в эксплуатацию пока не будут соответствовать всем технологическим требованиям и нормам безопасности, - комментирует ситуацию заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Сергей Волчков.

Отметим, что строительство ледового городка ведется в рамках муниципального контракта, согласно которому подрядчик обязан устранять допущенные недостатки в выполненной работе за счет собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
В Радужном трактористов, которые фиктивно сдал экзамены, лишили прав
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
В Ханты-Мансийске пройдет молодежный форум добра
На трассе в Югре насмерть разбился пожилой водитель иномарки
На «зимовку» – со страховкой
Ночью в Югре столбики термометров опустятся до -39 градусов
Жительницы Нижневартовска пострадали от услуг неквалифицированного косметолога
В Нефтеюганске с поличным задержан наркосбытчик
Ноябрь не жалеет снега для жителей Нижневартовска
На защиту парка, на месте которого власти Сургута планируют построить автовокзал, вышли более 300 горожан
За минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублей
В Нефтеюганске научно-исследовательский проектный институт задолжал сотрудникам почти 5 миллионов рублей
Увидеть месторасположение всех граффити в Нижневартовске теперь можно на карте 2ГИС
Жителю Нефтеюганска грозит до восьми лет тюрьмы за разбойное нападение
В Сургутском районе в тройном ДТП погиб молодой водитель «Хендай солярис»
В Нижневартовске ищут маньяка, который угрожал 8-летним девочкам
Погода в Югре 18 ноября: морозы и северный ветер
Пожарные спасли из горящей многоэтажки в Нефтеюганске пять спящих людей
В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»
Жителям Нижневартовска напоминают: провалиться под неокрепший лёд - плёвое дело
В Сургуте приняты меры, которые позволят избежать отключения электроэнергии на дачах
Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав
Погода в Югре 17 ноября: холодно и снег
Сургутянин, желая получить компенсацию за БАДы, лишился почти миллиона рублей
Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, что выходить на водоемы опасно