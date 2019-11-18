В Ханты-Мансийске из-за дефектов снесли недостроенный ледовый городок

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-18T12:38:09+03:00

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Сегодня, 18 ноября, в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте появился пост, в котором югорчанка рассказывает, что ее едва не прибили глыбы недостроенного ледового городка.

- Сегодня меня и еще парочку идущих по площади в Самарово чуть не прибило ледяными глыбищами, из которых был воздвигнут вход в ледовый городок. Хорошо, что не было обычно стоящих на светофоре родителей с малышами, - пишет Юлия Шишкина.

По словам горожанки, глыбы просто сдуло в сторону дороги.

Информацию о сдутых глыбах опровергши в администрации города Ханты-Мансийска. Власти заявили, что сегодня на площади Свободы в районе Самарово произошел плановый демонтаж входной группы ледового городка.

По словам представителя подрядчика – ООО «МАВ – Сервис» Алексея Морозова из-за резкого перепада температуры, более чем на 20 градусов за сутки, один из элементов конструкции не выдержал и дал трещину. Ради безопасности подрядчиком было принято решение о демонтаже арки во избежание чрезвычайной ситуации и возведении новой конструкции.

Работы по демонтажу проводились под контролем представителей подрядной организации в момент наименьшего скопления людей и их отсутствия в непосредственной близости к объекту.

- Подрядчик принял верное решение, думая, прежде всего о безопасности жителей нашего города. Работы специально производились ранним утром буднего дня, чтобы рядом находилось как можно меньше людей. Учитывая опыт по возведению ледовых городков в Ханты-Мансийске, ситуация по демонтажу конструкций изо льда в период строительства является одной из особенностей работы с таким природным материалом. Ледовые городки не будут введены в эксплуатацию пока не будут соответствовать всем технологическим требованиям и нормам безопасности, - комментирует ситуацию заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Сергей Волчков.

Отметим, что строительство ледового городка ведется в рамках муниципального контракта, согласно которому подрядчик обязан устранять допущенные недостатки в выполненной работе за счет собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU