2019-11-18T12:03:33+03:00
Общество

Ноябрь не жалеет снега для жителей Нижневартовска

Его уборка происходит непрерывно и ежедневно
Алена Кульмухаметова
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Ноябрь не жалеет снега для жителей Нижневартовска. Фото с сайта администрации города НижневартовскНоябрь не жалеет снега для жителей Нижневартовска. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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За минувшие сутки в Нижневартовске выпало 4,1 см снега при месячной норме в 15 см.

В департаменте общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска рассказали, что сегодня, несмотря на морозы, на уборку снега вышли 62 единиц техники.

В ведомстве добавили, что по правилам благоустройства территории города складированный снег может находиться в микрорайонах от 7 до 10 суток, после чего он должен транспортироваться на полигон. По вопросам вывоза снега необходимо обращаться в ЖЭУ по месту жительства или в управляющую компанию.

Добавим, что на округ обрушились сильные снегопады и не все коммунальщики справляются с последствиями стихии. Нарушения были выявлены в Сургуте, где глава города потребовал от дорожников и управляющих компаний очистить улицы и дворы от снега в течение трех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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