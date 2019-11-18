2019-11-18T11:55:31+03:00
Общество

На защиту парка, на месте которого власти Сургута планируют построить автовокзал, вышли более 300 горожан

Протесты горожан набирают обороты
Алена Кульмухаметова
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На защиту парка, на месте которого власти Сургута планируют построить автовокзал, вышли более 300 горожан. Фото из группы "Типичный Сургут" в соцсети ВКонтактеНа защиту парка, на месте которого власти Сургута планируют построить автовокзал, вышли более 300 горожан. Фото из группы "Типичный Сургут" в соцсети ВКонтакте
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На флешмоб в защиту парка в эти выходные вышли более трех сотен жителей Сургута. Они взялись за руки и встали живой изгородью. Инормация об этом появилась во всех городских пабликах в соцсети ВКонтакте.

- В Сургуте сегодня горожане протестовали против вырубки парка под строительство нового автовокзала рядом с Грибоедовской развязкой. Днем более 300 человек, примерно также, как в свое время люди в Екатеринбурге, когда попы и олигархи хотели уничтожить единственную зеленую зону в городе, воткнув на ее место очередную церковь, встали цепью вокруг сургутского парка, сказав тем самым "нет стройке!", - пишет аноним в группе «Типичный Сургут».

Те жители города, кто не знал о флешмобе активно поддержал в соцсетях земляков.

- Молодцы! Не знали про акцию. Поддержали бы тоже, пишет Валентина.

Между тем, сургутяне продолжают протестовать против строительства автовокзала в районе Грибоедовской развязки.

Фото из группы "Типичный Сургут" в соцсети ВКонтакте

Фото из группы "Типичный Сургут" в соцсети ВКонтакте

Так, житель улицы С.Билецкого 1, дома, напротив которого собираются строить автовокзалзаявил, что все жильцы дома категорически против его местонахождения там. Он просит главу города Сургута прислушаться к ним.

- Решая одну проблему, к сожалению вы провоцируете другие. Мини-парк, в котором гуляют мамы с колясками, бегают спортсмены, прогуливаются пожилые люди, превратится в скопление выхлопов, грязи, толп людей, брошенных авто, шума. В связи с тем, что нет точных дат открытия альтернативных въездов и решений разгрузки данного участка дороги, в связи с отсутствием точных просчитанных прогнозов о транспортной нагрузке, мы, жители этих микрорайонов просим вас сменить место строительства автовокзала, - обратился горожанин.

В администрации Сургута прокомментировали решение по строительству автовокзала.

- С градостроительной точки зрения Грибоедовская развязка - центр Сургута. Именно этим руководствовались при размещении вокзала на этом месте. Выбор места для строительства автовокзала обусловлен тем, что это среднеудаленная точка от всех основных транспортных узлов: аэропорта, железнодорожного вокзала, порта. Сургут – крупнейший транспортный центр округа, через него идут транзитные пассажирские потоки, которые тоже необходимо учитывать. Кроме того, любой земельный участок имеет свое предназначение и вид разрешенного использования. Участок в Западном микрорайоне предназначен для транспортной инфраструктуры, - заявили власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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