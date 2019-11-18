СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-18T10:00:53+03:00

В Нефтеюганске научно-исследовательский проектный институт задолжал сотрудникам почти 5 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Директор по экономике и финансам ООО «Юганский научно-исследовательский и проектный институт» обвиняется в невыплате заработной платы.

Долги по зарплате перед 23 сотрудниками предприятия на сумму 4,8 миллиона рублей образовались еще в 2018 году, сообщает следственный комитет Югры. Следователи установили, что на тот момент деньги на счетах фирмы были, но тратились на другие цели.

Основная часть задолженности на сумму 4 миллиона 300 тысяч рублей погашена. Оставшаяся часть зарплаты будет выплачена сотрудникам фирмы в рамках конкурсного производства, поскольку предприятие находится в стадии банкротства.

Директору грозит срок до 3 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU