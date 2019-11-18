2019-11-18T09:44:26+03:00
Общество

Увидеть месторасположение всех граффити в Нижневартовске теперь можно на карте 2ГИС

Уличное искусство популярно среди горожан
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчанка была любимым граффити горожан. Фото из группы "Привет, сейчас Нижневартовск" в соцсети ВКонтактеВартовчанка была любимым граффити горожан. Фото из группы "Привет, сейчас Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

В августе этого года двое вартовчан начали работу над созданием подборки всех граффити Нижневартовска, сообщает NV86.ru.

Никита Алексеенко и Роман Дмитриев фотографировали все настенные изображения и публиковали их в социальных сетях. К концу месяца энтузиасты составили список граффити и их адресов и отправили его в компанию 2ГИС.

На сегодняшний день вартовчане могут увидеть на карте 51 граффити, для этого необходимо набрать в строке поиска соответствующий запрос.

По словам вартовчан, они заинтересовались уличным искусством после того, как летом 2018 года в Нижневартовске прошел фестиваль Арт-квартал. Напомним, что тогда семеро лучших стрит-арт художников страны украсили Нижневартовск несколькими граффити. Самыми крупными «холстами» стали фасады новостроек в «ипотечной долине»: два семиэтажных дома и один девятиэтажный.

На них нанесли свои работы топовые художники из Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублей
В Нефтеюганске научно-исследовательский проектный институт задолжал сотрудникам почти 5 миллионов рублей
Жителю Нефтеюганска грозит до восьми лет тюрьмы за разбойное нападение
В Сургутском районе в тройном ДТП погиб молодой водитель «Хендай солярис»
В Нижневартовске ищут маньяка, который угрожал 8-летним девочкам
Погода в Югре 18 ноября: морозы и северный ветер
Пожарные спасли из горящей многоэтажки в Нефтеюганске пять спящих людей
В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»
Жителям Нижневартовска напоминают: провалиться под неокрепший лёд - плёвое дело
В Сургуте приняты меры, которые позволят избежать отключения электроэнергии на дачах
Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав
Погода в Югре 17 ноября: холодно и снег
Сургутянин, желая получить компенсацию за БАДы, лишился почти миллиона рублей
Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, что выходить на водоемы опасно