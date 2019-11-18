Увидеть месторасположение всех граффити в Нижневартовске теперь можно на карте 2ГИС

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-18T09:44:26+03:00

Вартовчанка была любимым граффити горожан. Фото из группы "Привет, сейчас Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте

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В августе этого года двое вартовчан начали работу над созданием подборки всех граффити Нижневартовска, сообщает NV86.ru.

Никита Алексеенко и Роман Дмитриев фотографировали все настенные изображения и публиковали их в социальных сетях. К концу месяца энтузиасты составили список граффити и их адресов и отправили его в компанию 2ГИС.

На сегодняшний день вартовчане могут увидеть на карте 51 граффити, для этого необходимо набрать в строке поиска соответствующий запрос.

По словам вартовчан, они заинтересовались уличным искусством после того, как летом 2018 года в Нижневартовске прошел фестиваль Арт-квартал. Напомним, что тогда семеро лучших стрит-арт художников страны украсили Нижневартовск несколькими граффити. Самыми крупными «холстами» стали фасады новостроек в «ипотечной долине»: два семиэтажных дома и один девятиэтажный.

На них нанесли свои работы топовые художники из Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU