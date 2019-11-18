В Сургутском районе в тройном ДТП погиб молодой водитель «Хендай солярис»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-18T08:37:22+03:00

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Смертельное ДТП с участием грузовика, автобуса и легковушки случилось 16 ноября на 30 километре дороги «Сургут – Нижневартовск».

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в начале 10 часа вечера на трассе в Сургутском районе произошло столкновение «Хендай солярис» под управлением 20-летнего водителя, автобуса «ПАЗ 32053» и грузовика «Скания».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Хендай» от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данным ведомства, за прошедший период на территории округа зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 31 человек получил травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержаны 41 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования и 9 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 42 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU