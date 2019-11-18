СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-18T07:57:27+03:00

В Нижневартовске ищут маньяка, который угрожал 8-летним девочкам. Фото с сайта pixabay.com

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Инцидент с нападением на детей произошел в четверг, 14 ноября, в Нижневартовске. Об этом сообщает пост с видео в группе «Инцидент/Нижневартовск» в соцсети ВКонтакте.

По словам автора поста, около четырех часов дня на перекрестке улиц Мусы Джалиля-Ленина неизвестный приставал к двум девочкам восьми лет. Одну он сумел схватить и пытался тащить, вторая убежала и позвала на помощь прохожих.

Отбить девочек помогла прохожая, которая рассказала, что незнакомец сбежал по улице Мусы Джалиля в сторону улицы Мира. Уже известно, что незнакомец преследовал девочек с улицы Дзержинского. Он спрашивал, где они живут девочки, предлагал конфеты и угрожал.

На вид мужчине 35-40 лет, рыжие вьющиеся волосы, рыжая «козлиная» борода, глаза голубые, рост около 190см, худощавый, одет неопрятно в голубую тонкую куртку, синие брюки, черные ботинки. Вартовчан просят обратиться в полицию, если им что-либо известно по поводу мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/744370" frameborder="0"></iframe> Момент, как маньяк напал на маленьких девочек в Нижневартовске попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU