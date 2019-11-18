СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-18T07:24:57+03:00

Погода в Югре 18 ноября: морозы и северный ветер. Фото Ивана Горбунова

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В понедельник 18 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность, местами небольшой снег, слабая метель, изморозь. Ветер северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -21, -26 градусов, в южных районах -14,-19 градусов, на севере -28,-33 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -21, -23 градусов.

В Сургуте облачно, небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -25, -30 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU