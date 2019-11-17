Пожарные спасли из горящей многоэтажки в Нефтеюганске пять спящих людей

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-17T16:37:45+03:00

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В ночь с 16 на 17 ноября в Нефтеюганске произошёл пожар в одной из девятиэтажек в микрорайоне 16а. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о случившемся поступило в 03.01 местного времени.

На место вызова первые пожарно-спасательные подразделения прибыли уже в 03.05. Из окон квартиры на пятом этаже шёл густой чёрный дым. 20 человек эвакуировались сами, ещё 7 человек покинули свои квартиры после того, как их разбудили пожарные.

Огнеборцы поднялись на пятый этаж и обнаружили, что дверь в квартиру, где происходил пожар, открыта, а внутри никого нет. В большой комнате тлели диван и мебель. Пока одни пожарные боролись с огнём, другие продолжили ходить по квартирам. Оказалось, что из квартир, которые расположены на верхних этажах, из-за задымления на улицу не смогли выйти пять человек, из которых 1 ребёнок. При помощи средств защиты органов дыхания пожарные вывели людей на улицу через лестничные марши.

К медикам после пожара обратилась пожилая женщина, которая предположительно отравилась продуктами горения. После осмотра пострадавшая отказалась от госпитализации.

Открытое горение было ликвидировано в 3.16. Тушили пожар 5 единиц техники и 14 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU