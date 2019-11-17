2019-11-17T15:49:32+03:00
Общество

В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»

Лучшей признана семья Касперских
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»Фото: Татьяна Коркина
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Итоги городского конкурса «Семья года – 2019» подвели сегодня, 17 ноября, в Сургутской филармонии. Победителями конкурса стала супружеская пара Лозалии и Андрея Касперских, которые воспитывают троих детей.

На конкурсе 21 супружеской паре предстояло пройти творческие испытания: создать произаическое сочинение о своей семье, поучаствовать в выставке, представить «визитную карточку» и многое другое. Победители конкурса отметили, что семья – это основа всего: важно любить и понимать друг друга, уметь слышать и слушать друг друга.

- Во время подготовки к этому конкурсу мы создали семейную книгу. В ней собрана вся информация о пяти поколениях нашей семьи. Пока она состоит из 55 страниц, но это не окончательный вариант, и, мы надеемся, что летопись нашей семьи будет продолжена, - рассказали победители.

Призёрами в номинациях конкурса стали: семьи Лисянских («Многодетная семья»), Алексеевых («Молодая семья»), Касперских («Крепкая семья — сильная Держава»), Лобановых («Мир семейных увлечений»), Буряк («Золотая семья»), Яковлевых («Семейные национальные традиции») и Батыровых («Трудовая династия»).

Все участники получили дипломы и ценные подарки от партнеров проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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