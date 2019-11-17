В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»
Итоги городского конкурса «Семья года – 2019» подвели сегодня, 17 ноября, в Сургутской филармонии. Победителями конкурса стала супружеская пара Лозалии и Андрея Касперских, которые воспитывают троих детей.
На конкурсе 21 супружеской паре предстояло пройти творческие испытания: создать произаическое сочинение о своей семье, поучаствовать в выставке, представить «визитную карточку» и многое другое. Победители конкурса отметили, что семья – это основа всего: важно любить и понимать друг друга, уметь слышать и слушать друг друга.
- Во время подготовки к этому конкурсу мы создали семейную книгу. В ней собрана вся информация о пяти поколениях нашей семьи. Пока она состоит из 55 страниц, но это не окончательный вариант, и, мы надеемся, что летопись нашей семьи будет продолжена, - рассказали победители.
Призёрами в номинациях конкурса стали: семьи Лисянских («Многодетная семья»), Алексеевых («Молодая семья»), Касперских («Крепкая семья — сильная Держава»), Лобановых («Мир семейных увлечений»), Буряк («Золотая семья»), Яковлевых («Семейные национальные традиции») и Батыровых («Трудовая династия»).
Все участники получили дипломы и ценные подарки от партнеров проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU