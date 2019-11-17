Жителям Нижневартовска напоминают: провалиться под неокрепший лёд - плёвое дело

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-17T11:52:17+03:00

Лёд ещё неокрепший и выход на него может привести к трагедии

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Сотрудники нижневартовской аварийно-спасательной службы «Управление по делам ГО и ЧС» продолжают замерять толщину льда на водоемах. Толщина льда на Комсомольском озере по состоянию на 15 ноября составляет 20 см, на реке Обь – 21 см. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, эта толщина небезопасна для передвижения человека.

Нужно помнить, что до наступления устойчивых холодов лёд на водоёмах непрочный. Лёд, скреплённый ночным морозом, утром способен выдерживать небольшую нагрузку. Однако днём, под лучами солнца, он становится слабым и пористым, так что провалиться под лёд – плёвое дело. Осенний лёд становится прочным после того, как установятся морозные дни, но даже при оттепели он теряет это качество и становится рыхлым.

Не пренебрегайте правилами безопасности около водоёмов. Родители, а вы разъясните детям, что игры у воды или выход на неокрепший лёд могут обернуться трагедией. Чтобы избежать несчастных случаев на набережной Оби и в районе Комсомольского озера установлены информационные таблички, которые информируют жителей о запрете выхода на лёд.

ИСТОЧНИК KP.RU