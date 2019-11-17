В Сургуте приняты меры, которые позволят избежать отключения электроэнергии на дачах

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-17T11:12:53+03:00

На днях более 2 тысяч жителей СОТ столкнулись с аварийным отключением света

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Более 2 тысяч жителей садово-огороднических товариществ Сургута столкнулись с аварийным отключением электроэнергии. В морозы люди остались без освещения, отопления и возможности приготовить пищу. Чтобы решить этот вопрос, в городской администрации прошло заседание с участием ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций. Специалисты приняли меры экстренного реагирования, которые позволят избежать повторных отключений.

По словам замглавы Сургута Николая Кривцова, к аварийным отключениям приводит превышение установленной мощности. Сейчас задача энергетиков – перераспределить или снизить нагрузку на первичный источник.

- Это не муниципальное имущество, за содержание и исправность сетевого хозяйства отвечает собственник, но отключение тепла в условиях низких температур касается жизнеобеспечения города, поэтому мы контролируем сроки и ход аварийных работ. В них задействовано семь бригад, которые будут здесь до тех пор, пока окончательно не восстановят работоспособность узла, - отметил он.

По заверениям энергетиков, скоро в Сургут прибудут передвижные трансформаторные подстанции, дизельные электростанции. Это позволит основательно подготовить сети к зиме и создать резервные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU