В Сургуте приняты меры, которые позволят избежать отключения электроэнергии на дачах
Более 2 тысяч жителей садово-огороднических товариществ Сургута столкнулись с аварийным отключением электроэнергии. В морозы люди остались без освещения, отопления и возможности приготовить пищу. Чтобы решить этот вопрос, в городской администрации прошло заседание с участием ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций. Специалисты приняли меры экстренного реагирования, которые позволят избежать повторных отключений.
По словам замглавы Сургута Николая Кривцова, к аварийным отключениям приводит превышение установленной мощности. Сейчас задача энергетиков – перераспределить или снизить нагрузку на первичный источник.
- Это не муниципальное имущество, за содержание и исправность сетевого хозяйства отвечает собственник, но отключение тепла в условиях низких температур касается жизнеобеспечения города, поэтому мы контролируем сроки и ход аварийных работ. В них задействовано семь бригад, которые будут здесь до тех пор, пока окончательно не восстановят работоспособность узла, - отметил он.
По заверениям энергетиков, скоро в Сургут прибудут передвижные трансформаторные подстанции, дизельные электростанции. Это позволит основательно подготовить сети к зиме и создать резервные источники.
ИСТОЧНИК KP.RU